ПАРЄ хоче позбавити Аграмунта всіх регалій та заборонити керівні посади довічно

Вівторок, 27 червня 2017, 11:30

Парламентська асамблея Ради Європи почала розгляд проекту змін до власного регламенту, який дозволить звільнити президента ПАРЄ.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Доповідачка Ліліан Маурі Паскер заявила про критичну ситуацію в асамблеї. "Кредит довіри ПАРЄ ніколи ще не перебував під такою загрозою, імідж ніколи ще не був настільки зіпсованим", - заявила вона.

Проект змін, розданий депутатам, пропонує, що процедура буде задіятися у виключних випадках, і вона передбачає жорсткі покарання керівників асамблеї, щодо яких вона була застосована.

Для початку такої процедури під пропозицією про відставку керівника необхідні підписи 10% або 15% повного складу асамблеї, представників 10 або 15 країн; якщо показники 15% не були дотримані, процедура затвердження імпічменту стає довшою. Процедура може бути розпочата проти президента, віце-президента або керівника комітету асамблеї.

В разі якщо процедура відбулася та більшість депутатів підтримали рішення про недовіру, наслідки не обмежуються звільненням. Особа, проти якої задіяна ця процедура, позбавляється "автоматичних" посад в ключових органах ПАРЄ, а у майбутньому не зможе отримати статус почесного члена та почесного президента асамблеї. Також ця особа довічно не зможе брати участь у подальших виборах президента, віце-президента або керівника чи заступника керівника будь-якого комітету.

Як повідомлялося, асамблея має окремо вирішити, чи буде дана процедура поширюватися на Педро Аграмунта – низка депутатів запропонувала надати йому імунітет до кінця поточного року.