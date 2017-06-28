Партія Меркель має найвищий рівень підтримки в Німеччині з 2015 року

Середа, 28 червня 2017, 10:19

Партію Християнсько-демократичний союз канцлера Ангели Меркель підтримують близько 40 відсотків виборців - найвищий показник з вересня 2015 року.

Про це свідчать дані опитування німецького інституту Forsa, повідомляє Reuters.

Рівень підтримки Соціал-демократів (SPD) залишився незмінним з моменту останнього опитування - 23 відсотки, тоді як "зелені" отримали 1 відсотковий пункт і загалом мають 9%, стільки ж має партія "Ліві".

Антиіммігрантська "Альтернатива для Німеччини (AfD) має 7 відсотків, як і пробізнесова партія "Вільні демократи".

Опитування також показало, що 52 відсотка виборців підтримали б Меркель у разі прямих виборів канцлера Німеччини, лідера СДПН Мартіна Шульца готові підтримати 22% виборців.