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В ПАРЄ зібрали достатньо підписів за відставку Аграмунта

Середа, 28 червня 2017, 19:52
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Понад сто депутатів парламентської асамблеї Ради Європи поставили підписи під пропозицією про відставку президента Педро Аграмунта.

Про це повідомив голова української делегації Володимир Ар’єв.

"На цей момент в ПАРЄ понад 100 підписів за ініціацію відставки президента Аграмунта. І це, здається, ще не вечір", написав Ар’єв у своєму Facebook.

Ар’єв зауважив, що за час його роботи в ПАРЄ жоден документ не збирав стільки підписів.

Як повідомляла Європейська правда, формально для початку процедури відставки потрібно близько 60 підписів, а для проходження швидкої процедури – 120. Водночас, за даними "Європейської правди", вже є домовленість про значно більшу кількість  підписів, які будуть проставлені до завершення сесії.

Очікується, що ініціатор збирання підписів, голова норвезької делегації депутат Шоу Інг’єрд зареєструє відповідні документи незадовго перед закриттям червневої сесії, щоби голосування відбулося 9 жовтня, на відкритті наступної сесії асамблеї.

Детальніше про ситуацію, що склалася, читайте в статті ЄП

Про це йдеться у статті Європейської правди "Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ".

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