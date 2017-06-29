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Угода про зону вільної торгівлі Україна-Канада почне працювати з 1 серпня

Четвер, 29 червня 2017, 08:39
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Україна отримала урядову ноту від Канади про завершення всіх внутрішніх процедур для набуття чинності Угодою про вільну торгівлю між двома країнами.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, спішу повідомити: вільна торгівля між Україною і Канадою почнеться 1 серпня! У нас подвійне відчуття: фініш і старт – два в одному. Це історичний момент, який підсумовує колосальний пласт роботи наших дипломатів і політиків. Але це і початок набагато значимішого етапу: час наповнювати цю Угоду життям – контрактами, робочими місцями та інвестиціями", - написав він.

Угода з 1 серпня скасує 98% тарифів на українські товари, які продаватимуться до Канади. Для канадських товарів одразу скасовується 72% тарифів, а упродовж 7 років безмитний експорт виросте до 98%.

Угода також взаємно відкриває ринки державних закупівель. Окремі розділи Угоди захищають електронну комерцію та інтелектуальну власність.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook оприлюднив документ, отриманий від канадської сторони.

 

Нагадаємо, угода була підписана 11 липня минулого року під час візиту Джастіна Трюдо до Києва.

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