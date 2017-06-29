Соглашение о ЗСТ Украина-Канада вступит в силу с 1 августа

Четверг, 29 июня 2017, 08:39

Украина получила правительственную ноту от Канады о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook.

"Друзья, спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа! У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", - написал он.

Соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на украинские товары, которые будут продаваться в Канаду. Для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%.

Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок. Отдельные разделы Соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов на своей странице в Facebook обнародовал документ, полученный от канадской стороны.

Напомним, соглашение было подписано 11 июля прошлого года во время визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев.