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Комітет Сенату США схвалив заходи для стримування Росії

Четвер, 29 червня 2017, 19:49
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Комітет Сенату США з питань збройних сил, який очолює сенатор Джоном Маккейн, пропонує почати розробку ракети середньої дальності, виділити кошти на підтримку союзників в Європі, а також надати оборонну летальну допомогу Україні.

Про це повідомляє The Voice of America.

Комітет Сенату з питань збройних сил, який очолює республіканець від штату Аризона Джон Маккейн, закликав до прийняття нових заходів з протидії ворожим діям Росії за кордоном.

Серед цих заходів, ухвалених 27 сенаторами, - розробка нової програми створення наступального ракетної зброї наземного базування, заборона на використання Пентагоном програмного забезпечення російської компанії і вимога про те, щоб Пентагон звітував перед законодавцями про російську гібридну війну.

Підготовлений комітетом варіант законопроекту про асигнування на національну оборону на 2018 рік, схвалений в середу ввечері, також передбачає виділення Україні допомоги в сфері безпеки в розмірі 500 мільйонів доларів для боротьби з проросійськими сепаратистами, включаючи поставки оборонної летальної зброї.

Він також продовжує діючу заборону на пряму співпрацю Пентагону з російськими військовими, введену після анексії українського Криму в 2014 році.

Крім того, Комітет схвалив виділення 4,6 мільярда доларів на Європейську ініціативу стримування - проект Пентагону, націлений на зміцнення безпеки на східному фланзі Європи.

"Комітет вважає, що Сполучені Штати повинні вжити додаткових заходів для стримування російської агресії, будь то за її межами або в кіберпросторі, - йдеться в описі законопроекту. - Росія продовжує окуповувати Крим, дестабілізувати ситуацію в Україні, загрожує нашим союзникам [по НАТО], порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) і підтримує режим Асада в Сирії".

Законопроект санкціонує виділення 65 мільйонів доларів на програму досліджень і розробки ракети середньої дальності наземного базування, щоб почати скорочувати розрив, що виник в результаті порушення Росією договору про РСМД, але так, щоб це не було порушенням договору з боку США.

Повідомляється, що аналогічний Комітет Палати представників Конгресу США ухвалив свій варіант законопроекту про асигнування на національну оборону на 2018 рік.

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