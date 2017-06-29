Прем'єр-міністром Сербії вперше стала жінка, відкрита лесбійка

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Україна, так само, як і Росія, є порушником. Вона визнає свої зобов’язання та масштабні проблеми, але так само мало що робить для їх вирішення. Але нинішня доповідь у ПАРЄ не стала "сеансом бичування" країн-порушників. І на російські, і на українські гріхи, по суті, закрили очі...