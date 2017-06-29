Премьер-министром Сербии впервые стала женщина, открытая лесбиянка

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Украина, как и Россия, является нарушителем. Она признает свои обязательства и масштаб проблем, но мало что делает для их решения. Однако нынешний доклад в ПАСЕ не стал "сеансом бичевания" стран-нарушителей. И на российские, и на украинские грехи, по сути, закрыли глаза...