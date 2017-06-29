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Премьер-министром Сербии впервые стала женщина, открытая лесбиянка

Четверг, 29 июня 2017, 20:48
Версия для печати Комментарии

Депутаты Национального собрания Сербии большинством голосов поддержали сегодня, 29 июня, новое правительство во главе с премьер-министром Ану Брнабич.

Об этом сообщает B92.

В ходе открытого голосования за выдвинутую президентом Сербии Александром Вучичем кандидатуру Брнабич проголосовали 157 депутатов, против - 55.

Ану Брнабич стала первой женщиной во главе правительства Сербии и первым премьером с нетрадиционной ориентацией в истории страны.

Также Брнабич стала первым открытым премьером-лесбиянкой на Балканах.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич предложил на пост премьер-министра Ану Брнабич - министра государственного управления и местного самоуправления, которая открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации.

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