На Мальті проходять дострокові парламентські вибори

На Мальті у суботу проходить голосування на дострокових виборах до парламенту, які було призначено місяць тому.
Лідер Лейбористської партії і чинний прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат сподівається зберегти владу, отриману на виборах 2013 року.
Останні опитування показують лідерство партії Муската, але в той же час близько 20% виборців не визначилися за кого віддадуть свій голос.
Мускат оголосив про дострокові вибори на тлі офшорного скандалу Panama Papers.
Його дружину звинуватили в тому, що вона нібито очолювала офшорну кампанію, яка отримувала гроші від правлячої родини Азербайджану під час отримання ліцензії банком Азербайджану на Мальті.
Мускат відкидає всі звинувачення. Головним опонентом чинного прем’єра є лідер Націоналістичної партії Мальти Сімон Бусуттіл.