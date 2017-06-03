На Мальті проходять дострокові парламентські вибори

Субота, 03 червня 2017, 09:11

На Мальті у суботу проходить голосування на дострокових виборах до парламенту, які було призначено місяць тому.

Лідер Лейбористської партії і чинний прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат сподівається зберегти владу, отриману на виборах 2013 року.

Останні опитування показують лідерство партії Муската, але в той же час близько 20% виборців не визначилися за кого віддадуть свій голос.

Мускат оголосив про дострокові вибори на тлі офшорного скандалу Panama Papers.

Його дружину звинуватили в тому, що вона нібито очолювала офшорну кампанію, яка отримувала гроші від правлячої родини Азербайджану під час отримання ліцензії банком Азербайджану на Мальті.

Мускат відкидає всі звинувачення. Головним опонентом чинного прем’єра є лідер Націоналістичної партії Мальти Сімон Бусуттіл.