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На Мальте проходят досрочные парламентские выборы

Суббота, 03 июня 2017, 09:11
Версия для печати Комментарии

На Мальте в субботу проходит голосование на досрочных выборах в парламент, которые были назначены месяц назад.

Лидер Лейбористской партии и действующий премьер-министр Мальты Джозеф Мускат надеется сохранить власть, полученную на выборах 2013 года.

Последние опросы показывают лидерство партии Муската, но в то же время около 20% избирателей не определились за кого отдадут свой голос.

Мускат объявил о досрочных выборах на фоне оффшорного скандала Panama Papers.

Его жену обвинили в том, что она якобы возглавляла оффшорную кампанию, получавшую деньги от правящей семьи Азербайджана при получении лицензии банком Азербайджана на Мальте.

Мускат отвергает все обвинения. Главным оппонентом действующего премьера является лидер националистической партии Мальты Симон Бусуттил.

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