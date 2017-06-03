У Дубліні поліція знешкодила автомобіль з вибухівкою, двоє затриманих

Субота, 03 червня 2017, 13:12

Ірландська поліція знешкодила вибухівку, знайдену в автомобілі, в ході спецоперації в Дубліні.

Про це повідомляє Irish Times.

Саморобний вибуховий пристрій було виявлено в автомобілі, коли поліція зупинила його на одній з вулиць Дубліна ввечері 2 червня.

Поліція викликала на місце вибухотехніків, попередивши жителів довколишніх будинків про ймовірність вибуху.

В результаті були затримані і допитані двоє підозрюваних.

Затримання були проведені в рамках справи республіканців-дисидентів (збірна назва для тих, хто не підтримує нинішню форму врегулювання конфлікту в Північній Ірландії).