У Дубліні поліція знешкодила автомобіль з вибухівкою, двоє затриманих

Ірландська поліція знешкодила вибухівку, знайдену в автомобілі, в ході спецоперації в Дубліні.
Про це повідомляє Irish Times.
Саморобний вибуховий пристрій було виявлено в автомобілі, коли поліція зупинила його на одній з вулиць Дубліна ввечері 2 червня.
Поліція викликала на місце вибухотехніків, попередивши жителів довколишніх будинків про ймовірність вибуху.
В результаті були затримані і допитані двоє підозрюваних.
Затримання були проведені в рамках справи республіканців-дисидентів (збірна назва для тих, хто не підтримує нинішню форму врегулювання конфлікту в Північній Ірландії).