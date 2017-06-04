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Теракти в Лондоні: медики госпіталізували 48 постраждалих

Неділя, 04 червня 2017, 09:33
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Внаслідок нічних терактів у Лондоні медики госпіталізували 48 осіб.

Про це повідомила служба швидкої допомоги Лондона.

"Ми госпіталізували 48 пацієнтів до п'яти лікарень по всьому Лондону та допомоголи декільком постраждалим із незначними ушкодженнями на місці. Поліція підтвердила, що, на жаль, шестеро осіб загинули на місці події", - ідеться у повідомленні. 

Повідомляється, що на місце нападів для допомоги постраждалим було скеровано понад 80 медиків. 

Нагадаємо,  у ніч на неділю шестеро осіб було вбито в результаті нападу в центрі Лондона. Нападники на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.

Трьох нападників поліція ліквідувала. 

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