Мей: парламентські вибори відбудуться 8 червня попри теракт

Неділя, 04 червня 2017, 13:12

Попри нову терористичну атаку в Лондоні, внаслідок якої загинули 7 людей, позачергові парламентські вибори у Британії не будуть перенесені та відбудуться 8 червня.

Про це заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей, передає Reuters.

„На знак поваги дві політичні партії призупинили сьогодні свої передвиборчі кампанії, однак насильству ніколи не можна дозволяти порушувати демократичний процес, тож кампанії буде повністю відновлено завтра, а загальні вибори відбудуться, як і заплановано, в четвер", - заявила Мей.

Як повідомлялось раніше, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей призупинила передвиборчу кампанію через нічні атаки терористів у Лондоні.

Згодом про аналогічні рішення заявили лідери Лейбористської та Шотландської національної партії.

У ніч на неділю терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано.