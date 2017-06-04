Мэй: парламентские выборы состоятся 8 июня несмотря на теракт

Несмотря на новую террористическую атаку в Лондоне, в результате которой погибли 7 человек, внеочередные парламентские выборы в Великобритании не будут перенесены и состоятся 8 июня.
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.
"В знак уважения две политические партии приостановили сегодня свои предвыборные кампании, однако насилию никогда нельзя позволять нарушать демократический процесс, поэтому кампании будет полностью восстановлено завтра, а всеобщие выборы состоятся, как и запланировано, в четверг", - заявила Мэй.
Как сообщалось ранее, Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй приостановила предвыборную кампанию из-за ночных атак террористов в Лондоне.
О аналогичные решения заявили также лидеры Лейбористской и Шотландской национальной партии.
В ночь на воскресенье террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы.