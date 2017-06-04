Мэй: парламентские выборы состоятся 8 июня несмотря на теракт

Воскресенье, 04 июня 2017, 13:12

Несмотря на новую террористическую атаку в Лондоне, в результате которой погибли 7 человек, внеочередные парламентские выборы в Великобритании не будут перенесены и состоятся 8 июня.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, передает Reuters.

"В знак уважения две политические партии приостановили сегодня свои предвыборные кампании, однако насилию никогда нельзя позволять нарушать демократический процесс, поэтому кампании будет полностью восстановлено завтра, а всеобщие выборы состоятся, как и запланировано, в четверг", - заявила Мэй.

Как сообщалось ранее, Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй приостановила предвыборную кампанию из-за ночных атак террористов в Лондоне.

О аналогичные решения заявили также лидеры Лейбористской и Шотландской национальной партии.

В ночь на воскресенье террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы.