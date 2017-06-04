Сирійські повстанці звільнили від ісламістів греблю біля Ракки

Неділя, 04 червня 2017, 17:13

Підтримувані США сирійські повстанці заявили про звільнення від ісламістів греблі Ель-Баас, що розташована за 22 кілометри від оплоту терористів ІДІЛ – сирійського міста Ракки.

Про це повідомляє Reuters.

Речник курдських Загонів народної оборони Нурі Махмуд заявив, що бійці розміновують довколишні території та укріплюють свою лінію оборони. "Греблю було повністю звільнено", - відзначив він.

Таким чином курди взяли під контроль три ключові греблі, розташовані на Євфраті, зокрема найбільшу греблю Сирії – Табку.

Напередодні курдські формування заявили, що днями розпочнуть операцію зі звільнення Ракки. Сирійські демократичні сили, до складу яких входять сирійські курди та арабські бойові групи, раніше стверджували, що планують відбити у ісламістів Ракку до кінця літа.

Боротьбу за звільнення Ракки, яку так звана "Ісламська держава" використовує як центр для підготовки атак за кордоном, Демократичні сили Сирії ведуть за підтримки повітряних ударів та спеціальних сил коаліції на чолі зі США.