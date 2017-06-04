Сирийские повстанцы освободили от исламистов плотину под Раккой

Воскресенье, 04 июня 2017, 17:13

Поддерживаемые США сирийские повстанцы заявили об освобождении от исламистов плотины Эль-Баас, расположенной в 22 километрах от оплота террористов ИГИЛ - сирийского города Ракка.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель курдских Отрядов народной обороны Нури Махмуд заявил, что бойцы разминируют близлежащие территории и укрепляют свою линию обороны. "Плотина был полностью освобождена", - отметил он.

Таким образом курды взяли под контроль три ключевых плотины, расположенные на Евфрате, в частности наибольшую плотину Сирии - Табку.

Накануне курдские формирования заявили, что на днях начнут операцию по освобождению Ракки. Сирийские демократические силы, в состав которых входят сирийские курды и арабские боевые группы, ранее утверждали, что планируют отбить у исламистов Ракку до конца лета.

Борьбу за освобождение Ракки, которую так называемое "Исламское государство" использует как центр для подготовки атак за гаринцей, Демократические силы Сирии ведут при поддержке воздушных ударов и специальных сил коалиции во главе с США.