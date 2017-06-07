Теракт у Лондоні: нападника пустили у Британію попри застереження італійських спецслужб

Середа, 07 червня 2017, 08:24

Одному з виконавців теракту на Лондонському мосту дозволили в'їзд до Британії, попри те, що британські спецслужби були попереджені, що підозрюваний перебував у міжнародному списку осіб для спостереження.

Про це повідомляє The Telegraph.

Юсеф Загба, один із виконавців теракту у Лондоні, перебував у міжнародному списку для спостереження за підозрюваними іноземними бойовиками після того, як італійські поліцейські зловили його під час спроби потрапити до Сирії в минулому році.

Італійці стверджують, що розвідки МІ6 та МІ5 були поінформовані про те, що Загба під час затримання в аеропорту Болоньї заявив поліції, що "збирається бути терористом".

Проте після цього 22-річний громадянин Італії все ще міг потрапити до Британії, де він згодом приєднався до 27-річного Хурама Батта та 30-річного Рашида Редуейна.

Нагадаємо, раніше британська поліція назвала імена трьох нападників. Це - 22-річний Юсеф Загба, італійський громадянин марокканського походження.

Другий терорист - 27-річний Хурам Батт, який народився в Пакистані та виріс у Великій Британії, він був відомий поліції та перебував у полі зору з 2015 року.

Третій нападник - 30-річний Рашид Редуейн, мароккансько-лівійського походження, не був відомий поліції чи розвідці MI5.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 4 червня, терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.

Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано. Поліція на місці ліквідувала трьох нападників.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".