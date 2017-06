Стрілянина у парламенті Ірану, є поранені

Щонайменше дві людини постраждали в результаті стрілянини, яка сталася в парламенті Ірану сьогодні вранці.

Про це повідомило іранське агентство Tasnim в Twitter.

"Троє нападників всередині парламенту Ірану, поки що 2 поранених; перестрілка триває", - йдеться у повідомленні.

#BreakingNews: Three attackers inside #Iran 's Parliament; 2 injured so far; fire exchanges continue