Стрілянина у парламенті Ірану, є поранені

Щонайменше дві людини постраждали в результаті стрілянини, яка сталася в парламенті Ірану сьогодні вранці.
Про це повідомило іранське агентство Tasnim в Twitter.
"Троє нападників всередині парламенту Ірану, поки що 2 поранених; перестрілка триває", - йдеться у повідомленні.
#BreakingNews: Three attackers inside #Iran 's Parliament; 2 injured so far; fire exchanges continue— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 червня 2017 р.
Була також інформація про захоплення заручників, але поки що іранські сили безпеки її не підтверджують. Також є повідомлення про затримання одного із нападників.
Агентство ISNA повідомляє про одного озброєного нападника, який відкрив стрільбу по охоронцях на вході парламенту.
Також сьогодні вранці стався напад озброєних людей в мавзолеї Хомейні, на півдні Тегерану. Повідомляється про кількох поранених.