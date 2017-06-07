Стрілянина у парламенті Ірану, є поранені

Середа, 07 червня 2017, 09:36

Щонайменше дві людини постраждали в результаті стрілянини, яка сталася в парламенті Ірану сьогодні вранці.

Про це повідомило іранське агентство Tasnim в Twitter.

"Троє нападників всередині парламенту Ірану, поки що 2 поранених; перестрілка триває", - йдеться у повідомленні.

#BreakingNews: Three attackers inside #Iran 's Parliament; 2 injured so far; fire exchanges continue — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 червня 2017 р.

Була також інформація про захоплення заручників, але поки що іранські сили безпеки її не підтверджують. Також є повідомлення про затримання одного із нападників.

Агентство ISNA повідомляє про одного озброєного нападника, який відкрив стрільбу по охоронцях на вході парламенту.

Також сьогодні вранці стався напад озброєних людей в мавзолеї Хомейні, на півдні Тегерану. Повідомляється про кількох поранених.