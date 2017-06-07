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У США готують імпічмент Трампу

Середа, 07 червня 2017, 10:21
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Демократ палати представників США Ел Грін незабаром запустить офіційну спробу імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill.

Демократ Ел Грін, штат Техас, готує письмову заявку з пропозицією імпічменту, що має стати першим офіційним кроком до імпічменту.

Видання відзначає, що заявка Гріна має мало шансів на підтримку у палаті представників, яка контролюється республіканцями. Проте такий перший крок Гріна лише підкреслює тривогу, що зростає у багатьох демократів стосовно президента.

Повідомляється, що критика Гріна в основному зосереджена на звільненні Трампом Джеймса Комі, колишнього директора ФБР, який вів розслідування щодо втручання Росії у вибори 2016 року.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп міг звільнити Комі через активізацію розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США.

Як відомо, обидва Комітети з розвідки (Сенату США та Палати представників США) розслідують зв'язки членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування щодо втручання Росії та представників кампанії Трампа. 

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