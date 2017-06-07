В США готовят импичмент Трампу

Среда, 07 июня 2017, 10:21

Демократ палаты представителей США Эл Грин вскоре запустит официальную попытку импичмента президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает The Hill.

Демократ Эл Грин, штат Техас, готовит письменную заявку с предложением импичмента, который должен стать первым официальным шагом к началу этого процесса.

Издание отмечает, что у заявки Грина мало шансов на поддержку в палате представителей, которая контролируется республиканцами. Однако такой первый шаг Грина только подчеркивает возрастающую тревогу у многих демократов в отношении президента.

Сообщается, что критика Грина в основном сосредоточена на увольнении Трампом Джеймса Коми, бывшего директора ФБР, который вел расследование о вмешательстве России в выборы 2016 года в США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп мог уволить Коми из-за активизации расследования о вмешательстве России в выборы президента США.

Как известно, оба комитета по разведке (Сената США и Палаты представителей) расследуют связи членов кампании Трампа с Россией по делу о вмешательстве в выборы.

ФБР также проводит свое расследование относительно вмешательства России и представителей кампании Трампа.