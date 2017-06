Глава МЗС і ще чотири ключові міністри зберегли посади в новому уряді Британії

П’ять ключових міністрів зберегли посади в новому уряді Великої Британії.

Про це повідомляє BBC.

На своїх посадах в новому уряді залишаються міністр фінансів Філіп Хеммонд, глава МВС Ембер Радд, глава МЗС Борис Джонсон, міністр, відповідальний за вихід Британії з ЄС Девід Девіс, міністр оборони Майкл Феллон.

"Радий бути повторно призначеним на посаду глави МЗС. Попереду багато роботи на благо найвеличнішої країни на землі. Поспішаймо до глобальної Британії" - написав Джонсон у Твіттері після свого повторного призначення.

Delighted to be reappointed Foreign Secretary. Lots of great work to do for greatest country on earth. Let's get cracking for Global Britain