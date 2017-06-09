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Глава МЗС і ще чотири ключові міністри зберегли посади в новому уряді Британії

П'ятниця, 09 червня 2017, 19:41
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П’ять ключових міністрів зберегли посади в новому уряді Великої Британії.

Про це повідомляє BBC.

На своїх посадах в новому уряді залишаються міністр фінансів Філіп Хеммонд, глава МВС Ембер Радд, глава МЗС Борис Джонсон, міністр, відповідальний за вихід Британії з ЄС Девід Девіс, міністр оборони Майкл Феллон.

"Радий бути повторно призначеним на посаду глави МЗС. Попереду багато роботи на благо найвеличнішої країни на землі. Поспішаймо до глобальної Британії" - написав Джонсон у Твіттері після свого повторного призначення.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей після аудієнції у королеви Єлизавети II заявила, що сформує новий уряд, який виводитиме країну з Європейського союзу.

На дострокових парламентських виборах Консервативна партія, яку очолює Мей, втратила абсолютну більшість  і тепер має формувати коаліцію.

Мей повідомила, що консерватори домовилися з Демократичною юніоністською партією Північної Ірландії (DUP).

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