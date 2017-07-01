У ЄС затвердили нові правила контролю іноземців на кордоні

Субота, 01 липня 2017, 11:27

Посли країн-членів Євросоюзу в п'ятницю підтримали досягнуту раніше домовленість між мальтійським головуванням у Раді ЄС та представниками Європарламенту про створення системи автоматичної реєстрації в'їзду-виїзду громадян третіх країн в межах Шенгенської зони.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Нова система діятиме як щодо іноземців, що в'їжджають в Шенген за візами, так і щодо громадян, що перетинають кордони ЄС без віз для короткострокових поїздок на період не більше 90 днів протягом півроку.

Нова система в’їзду-виїзду зберігатиме інформацію про особу та документи подорожувальника, а також зберігатиме біометричні дані (включно з відбитками пальців та фотографією). Ці дані будуть зберігатися у єдиній системі терміном від трьох до п’яти років.

Збережена інформація буде доступною для прикордонних органів та органів влади держав-членів ЄС, компетентних перевіряти, чи виконує громадянин третьої країни умови в'їзду або перебування.

У ЄС сподіваються, що нові правила допоможуть скоротити час перетину кордону і підвищать якість прикордонних перевірок, а також допоможуть у боротьбі з тероризмом, дозволяючи правоохоронним органам отримати доступ до історії перетинів кордонів подорожувальником.

У найближчі дні проект буде доопрацьовано та передано для схвалення послам ЄС. Після цього майбутні правила будуть представлені для затвердження у Європарламенті, а далі – у Раді ЄС.