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В ЕС утвердили новые правила контроля иностранцев на границе

Суббота, 01 июля 2017, 11:27
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Послы стран-членов Евросоюза в пятницу поддержали достигнутое ранее соглашение между мальтийским председательством в Совете ЕС и представителями Европарламента о создании системы автоматической регистрации въезда-выезда граждан третьих стран в рамках Шенгенской зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Рады ЕС.

Новая система будет действовать как в отношении иностранцев, въезжающих в Шенген по визам, так и в отношение граждан, пересекающих границы ЕС без виз для краткосрочных поездок на период не более 90 дней в течение полугода.

Новая система въезда-выезда будет хранить информацию о личности и документах путешественников, а также сохранять биометрические данные (включая отпечатки пальцев и фотографию). Эти данные будут храниться в единой системе сроком от трех до пяти лет.

Сохраненная информация будет доступна для пограничных органов и органов власти государств-членов ЕС, компетентных проверять, выполняет ли гражданин третьей страны условия въезда или пребывания.

В ЕС надеются, что новые правила помогут сократить время пересечения границы и повысят качество пограничных проверок, а также помогут в борьбе с терроризмом, позволяя правоохранительным органам получить доступ к истории пересечений границ путешественников.

В ближайшие дни проект будет доработан и передан для одобрения послам ЕС. После этого будущие правила будут представлены для утверждения в Европарламенте, а дальше - в Совете ЕС.

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