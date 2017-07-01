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Звинувачений у розкраданнях екс-лідер Придністров’я заявив про обшуки

Субота, 01 липня 2017, 16:21
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Колишній лідер Придністров'я Євген Шевчук, з якого 28 червня зняли недоторканність, розповів про обшуки у своєму будинку.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, обшуки відбулися у його квартирі, в будинку в Строєнцах і в будинку його батьків та батьків його дружини. Шевчук стверджує, що його родичам погрожують і викликають на допити.

Нагадаємо, невизнаний парламент Придністров'я 28 червня зняв недоторканність з Шевчука в зв'язку з порушеними проти нього кримінальної справи про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Після цього придністровський депутат Андрій Сафонов повідомив, що Шевчук серед ночі переправився на плавзасобі через Дністер на територію Молдови.

Сам Шевчук назвав відкриття проти нього кримінальних справ і зняття недоторканності "зведенням рахунків і боротьбою з політичними опонентами".

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