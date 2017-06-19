Дипскандал між Молдовою та Великою Британією: придністровських чиновників прийняли у Лондоні

Понеділок, 19 червня 2017, 08:45

Молдова і Велика Британія опинилися на межі дипломатичного скандалу через візит до Лондона глави невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського, якого прийняли у британському МЗС.

Як повідомляє молдовське видання Newsmaker, минулого тижня делегація придністровських чиновників на чолі з главою невизнаної республіки здійснила візит до Великої Британії.

Делегацію, до якої увійшли також глава уряду невизнаної республіки та глава зовнішньополітичного відомства, прийняли в британському МЗС. Крім того, Красносельський виступив в Оксфорді з лекцією про "історико-правові основи державності ПМР" та зустрівся з російським послом в Лондоні Олександром Яковенком.

Повідомлення про візит до Лондона придністровських чиновників з'явилося на сайті лідера Придністров'я.

Кишинів, за інформацією видання, просив Лондон не приймати придністровських чиновників на офіційному рівні. 18 червня спікер парламенту Молдови Андріан Канду повідомив, що МЗС Молдови буде доручено перевірити інформацію про візит представників Придністров'я в Лондон та з’ясувати, чому було грубо порушено міжнародне право.

Посольство Великої Британії в Молдові згодом виступило з роз'ясненнями з приводу зустрічі. Там зазначили, що Красносельський зустрічався з додатковим директором у справах Східної Європи та Центральної Азії британського МЗС Ніколою Поллітт, а візит "кількох політичних представників" з Придністров'я в Лондон був "не офіційним, а приватним".

У дипмісії відзначили, що позиція Лондона з приводу Придністров'я залишається незмінною.

"Ми, як і раніше, підтримуємо всеосяжне мирне врегулювання придністровського конфлікту, засноване на суверенітеті і територіальній цілісності Молдови із спеціальним статусом для Придністров'я… Будь-яке припущення, що позиція Сполученого Королівства могла змінитися або, що ми визнаємо Придністров'я, некоректне", - ідеться у повідомленні посольства Великої Британії.