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В Одесі стартували українсько-американські навчання Sea Breeze-2017

Понеділок, 10 липня 2017, 11:41
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Українсько-американські навчання Sea Breeze-2017 стартували в Одесі 10 липня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В рамках навчань українські моряки та їхні колеги з країн-партнерів планують відпрацювати дії багатонаціонального штабу з планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО, дії багатонаціональних сил під час операції із забезпечення безпеки в Чорному морі.

Зокрема, серед запланованих заходів: водолазні спуски, курс для доглядових команд, злагодження тактичних груп, тренінг по виживанню в бойових умовах для льотного складу, навчання з протикорабельної та повітряної оборони, десантна і річкова операції та інші.

В цілому в навчаннях візьмуть участь більше 30 кораблів, катерів і суден забезпечення, більш 25 літаків і вертольотів, а також особовий склад з 16 країн світу, включно з Україною, сукупною чисельністю понад 3 тис. осіб.

При цьому з українського боку в заходах Sea Breeze крім Військово-морських сил Збройних сил України, візьмуть участь підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Сухопутних та Повітряних сил України, а також Інженерні війська.

Навчання пройдуть в Одеській і Миколаївській областях, а також в північно-західній частині Чорного моря.

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