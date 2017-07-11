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Перший місяць безвізу: 95 тисяч українців перетнули кордон з ЄС, 50 – не пустили

Вівторок, 11 липня 2017, 08:27
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За перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄС понад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.

Про це у Facebook повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Вже 95 461 громадянин України скористався правом безперешкодного в'їзду до країн ЄС", - написав Слободян.

За його словами, у в’їзді відмовили всього 50 громадянам України.

"Більшість відмов – через не підтвердження мети поїздки. Тому готуйтеся ретельніше та не бійтеся відкривати для себе світ", - написав Слободян. 

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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