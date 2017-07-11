Первый месяц безвиза: 95 тысяч украинцев пересекли границу с ЕС, 50 - не пустили

Вторник, 11 июля 2017, 08:27

За первый месяц действия безвизового режима между Украиной и ЕС более 95 тысяч украинцев пересекли границу с Евросоюзом без виз.

Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Уже 95461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС", - написал Слободян.

По его словам, во въезде отказали всего 50 гражданам Украины.

"Большинство отказов - за неподтверждение цели поездки. Поэтому готовьтесь тщательно и не бойтесь открывать для себя мир", - написал Слободян.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".