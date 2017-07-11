Найти
АКТУАЛЬНО

Первый месяц безвиза: 95 тысяч украинцев пересекли границу с ЕС, 50 - не пустили

Россия планирует выслать 30 американских дипломатов

Ryanair отказался выходить на украинский рынок

В НАТО не подтверждают договоренность о диалоге с Украиной про ПДЧ

Порошенко: Украина введет биометрический контроль для иностранцев на границе

Столтенберг: выбор курса на членство в НАТО - неотъемлемое право Украины



Первый месяц безвиза: 95 тысяч украинцев пересекли границу с ЕС, 50 - не пустили

Вторник, 11 июля 2017, 08:27
Версия для печати Комментарии

За первый месяц действия безвизового режима между Украиной и ЕС более 95 тысяч украинцев пересекли границу с Евросоюзом без виз.

Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Уже 95461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС", - написал Слободян.

По его словам, во въезде отказали всего 50 гражданам Украины.

"Большинство отказов - за неподтверждение цели поездки. Поэтому готовьтесь тщательно и не бойтесь открывать для себя мир", - написал Слободян.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:19
США подготовили проект резолюции Совбеза ООН об ужесточении санкций против КНДР
09:00
В Белом доме раскритиковали законопроект о новых санкциях против России
08:27
Первый месяц безвиза: 95 тысяч украинцев пересекли границу с ЕС, 50 - не пустили
08:15
Трамп после освобождения Мосула: дни ИГИЛ сочтены
07:59
Россия планирует выслать 30 американских дипломатов
20:04
Ryanair отказался выходить на украинский рынок
19:47
фото
Премьер Ирака официально объявил об освобождение Мосула от ИГИЛ
19:23
В ЕС готовы сотрудничать со специальным представителем США по Украине
19:15
Украина и НАТО начали Платформу по противодействию гибридной войне
18:58
В Siemens заявили, что турбины в Крым были доставлены против воли компании
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Надежда Коваль, Украинский институт будущего

Ни НАТО, ни ЕС: чего ждать Украине от Франции Макрона

Не стоит ожидать от Макрона серьезной поддержки по собственно европейской или евроатлантической интеграции Украины . Зато Франция может быть активной в содействии украинстьких реформ и в диалоге по решению конфликта с Россией (укр).

Назар Бойко, для Европейской правды, из Тираны

Игра в недоверие: как албанцы манипулируют выборами и признают их легитимность

Албанские выборы являются хорошим примером "альтеративной легитимности". Избиратели и политические игроки готовы воспринимать результаты выборов не потому, что верят в соответствие процедур, а потому, что верят - власть и оппозиция одинаково манипулируют этими процедурами (укр).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  