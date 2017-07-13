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Заяву саміту Україна-ЄС зірвано через фразу про "європейські прагнення"

Четвер, 13 липня 2017, 10:43
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19-й саміт Україна-ЄС завершиться без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації. Це трапиться вже вдруге в історії відносин України та ЄС.

Про це стало відомо після зустрічі президентів України Петра Порошенка, глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та глави Європейської Ради Дональда Туска, ідеться у матеріалі "Європейської правди".

"За правилами європейської дипломатії, відсутність спільної заяви є демонстрацією глибокої кризи у відносинах: мовляв, лідери зустрілися, але домовитися ні про що не змогли. Через це підсумковий документ вдавалося погодити щоразу – навіть в "кризових"  2004 та  2011 роках", - ідеться у матеріалі.

Однак, цього року все інакше. За наполяганням країн-членів, Європейський союз поставив під сумнів сам факт того, що Україна прагне до інтеграції з ЄС.

Київ наполягав, щоби в спільній заяві було посилання на фразу з преамбули Угоди про асоціацію: "Європейський союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір, у тому числі її зобов’язання розбудовувати розвинуту й сталу демократію та ринкову економіку".

"ЄС виявився категорично проти (і байдуже, що йдеться про цитату з угоди, а не про якусь нову норму). Фінальні перемовини з Євросоюзом лише погіршили ситуацію: Нідерланди почали вимагати додати в текст нові обмеження європейської мрії України. Гаагу підтримали ще кілька держав, і зрештою перемовини просто розірвали. А Рада ЄС на рівні послів вирішила, що проект, підготовлений до саміту, має піти у смітник", - ідеться у матеріалі.

Детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": "Безперспективний саміт: як Євросоюз заблокував європейську мрію України". 

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