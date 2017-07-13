Туск: ключовим в асоціації є визнання європейських прагнень України

Четвер, 13 липня 2017, 13:19

Основна важливість Угоди про асоціацію Україна-ЄС полягає у визнанні європейських прагнень України.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після саміту Україна-ЄС.

"Для мене основна важливість Угоди про асоціацію у тому, що, цитую, ЄС визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір" - заявив Туск.

Нагадаємо, перед початком саміту президент України Петро Порошенко заявив, що жодна країна ЄС не позбавить Україну її європейського вибору.

Раніше стало відомо, що 19-й саміт Україна-ЄС завершиться без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації через розбіжності щодо формулювання про "європейські прагнення України" - Київ наполягав на цій фразі, Нідерланди і інші країни були проти.