Нападник на готель в Єгипті цілеспрямовано обирав іноземців в якості жертв

П'ятниця, 14 липня 2017, 19:21

Нападник, який вбив двох туристів та поранив ще чотирьох в готелі єгипетського курорту Хургада, навмисно прагнув атакувати іноземців.

Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на інформацію єгипетського офіцера безпеки.

Співрозмовник повідомив, що зловмисник - це молода людина близько 20 років, і він, за даними свідків, викрикував арабською мовою під час нападу: "Тримайтеся подалі, я не хочу, щоб постраждали єгиптяни".

Чиновник каже, що чоловік був одягнений у чорну футболку та сині джинси і мав при собі ніж.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту раніше повідомило, що нападник потрапив на території готелю, припливши з громадського пляжу неподалік.

Раніше Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ та сили безпеки Єгипту повідомило, що під час нападу на готель в Хургаді загинули двоє українських туристів.

Однак пізніше посольство України в Єгипті спростувало інформацію про загибель українців.