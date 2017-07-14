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Нападавший на отель в Египте специально выбирал иностранцев в качестве жертв

Пятница, 14 июля 2017, 19:21
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Мужчина, убивший двух туристов и ранивший еще четырех в отеле египетского курорта Хургада, намеренно стремился атаковать иностранцев.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на информацию египетского офицера безопасности.

Собеседник сообщил, что злоумышленник - молодой человек около 20 лет, и он, по данным свидетелей, выкрикивал на арабском языке во время нападения: "Держитесь подальше, я не хочу, чтобы пострадали египтяне".

Чиновник говорит, что человек был одет в черную футболку и синие джинсы и имел при себе нож.

Министерство внутренних дел Египта ранее сообщило, что нападавший попал на территории отеля, приплыв с общественного пляжа неподалеку.

Ранее Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел и силы безопасности Египта сообщило, что во время нападения на отель в Хургаде погибли двое украинских туристов.

Однако позже посольство Украины в Египте опровергло информацию о гибели украинцев.

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