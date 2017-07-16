У роковини путчу Ердоган пообіцяв відтинати голови зрадникам

Неділя, 16 липня 2017, 09:54

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повернувся до жорсткої риторики щодо запровадження смертної кари, пообіцявши "відтинати голови усім зрадникам".

Про це Ердоган сказав у суботу ввечері, виголошуючи промову перед тисячами турків до роковин спроби перевороту в Туреччині, передає AFP.

"Перш за все, ми відітнемо голови цих зрадників", - сказав Ердоган у Стамбулі, викликавши вигуки натовпу, що смертна кара в Туреччині повинна бути відновлена.

Ердоган пообіцяв підписати будь-який законопроект, який схвалить парламент для відновлення смертної кари. "Ми є державою, де управляє верховенство закону. Якщо справа дійде до мене після парламенту, я його підпишу", - сказав Ердоган.

Запровадження смертної кари покладе край амбіціям Анкари щодо членства у ЄС.

Внаслідок спроби перевороту в Туреччині 15 липня минулого року загинули близько 250 людей, понад 2 тисячі були поранені.

З часу спроби путчу турецька влада звільнила понад 150 тисяч державних службовців та арештувала майже 50 тисяч людей, закидаючи їм зв’язки з путчистами.