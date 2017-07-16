Безлади у Франції: під час святкування Дня взяття Бастилії спалили 900 машин

Неділя, 16 липня 2017, 10:17

Під час святкувань Дня взяття Бастилії 13 та 14 липня у низці міст Франції прокотилась хвиля заворушень.

Про це у суботу заявило міністерство внутрішніх справ Франції, повідомляє Le Figaro.

Хулігани підпалили близько 897 автомобілів, 13 поліцейських і військовослужбовців отримали поранення.

Особливо активно хулігани діяли у Парижі та Севрані. У результаті сутичок було затримано 368 осіб.

У міністерстві відзначили, що серйозніших наслідків заворушень вдалось уникнути завдяки мобілізації правоохоронців.

До слова, День взяття Бастилії у Франції традиційно проходить неспокійно. Минулого року вандали підпалили 855 автівок, поліція затримала понад півтисячі людей.