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Беспорядки во Франции: во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли 900 машин

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Беспорядки во Франции: во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли 900 машин

Воскресенье, 16 июля 2017, 10:17
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Во время празднования Дня взятия Бастилии 13 и 14 июля в ряде городов Франции прокатилась волна беспорядков.

Об этом в субботу заявило министерство внутренних дел Франции, сообщает Le Figaro.

Хулиганы подожгли около 897 автомобилей, 13 полицейских и военнослужащих получили ранения.

Особенно активно хулиганы действовали в Париже и Севране. В результате столкновений были задержаны 368 человек.

В министерстве отметили, что серьезных последствий беспорядков удалось избежать благодаря мобилизации правоохранителей.

К слову, День взятия Бастилии во Франции традиционно проходит неспокойно. В прошлом году вандалы подожгли 855 автомобилей, полиция задержала более полутысячи человек.

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