Рейтинг підтримки Трампа встановив історичний антирекорд

Неділя, 16 липня 2017, 11:11

За півроку правління Дональд Трамп має найнижчий рейтинг підтримки серед усіх президентів США за останні 70 років.

Про це свідчать опубліковані у неділю дані спільного опитування, підготовленого ABC News і The Washington Post, повідомляє Politico.

Лише 36% американців схвалюють діяльність Трампа на посту президента, у той час як 58% респондентів не задоволені роботою Дональда Трампа.

Таким чином рівень підтримки Трампа опустився ще на 6 пунктів у порівнянні з рейтингом, підготовленим до його 100 днів президентства.

Приблизно настільки ж низькими показники схвалення (39%) після піврічного перебування на посту були у президента Джеральда Форда в лютому 1975 року.

Показники президентів Барака Обами і Джорджа Буша-молодшого через півроку роботи були на рівні 59%.

Крім того, 60% опитаних вважають, що Росія намагалася вплинути на результати президентських виборів у США, а 67% переконані, що команда Трампа допомагала їй в цьому.