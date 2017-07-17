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Катастрофа MH17: в ЄС сподіваються на співпрацю країн у розслідуванні трагедії

Понеділок, 17 липня 2017, 11:04
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В Європейському союзі сподіваються, що всі країни, які можуть сприяти розслідуванню трагедії рейсу МН17, сприятимуть притягненню винних до відповідальності.

Про це ідеться у декларації верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні від імені всього Євросоюзу.

 "Ми очікуємо, що всі країни, які зможуть сприяти розслідуванню та кримінальному переслідуванню відповідальних за скоєне, будуть це робити відповідно до вимоги Резолюції 2166 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в декларації.

У ЄС переконані, що для притягнення винних до відповідальності кримінальне розслідування потребує постійної підтримки міжнародного співтовариства.

Через три роки після збиття рейсу MH17 Європейський союз та його держави-члени знову заявляють про своє глибоке співчуття і повагу до всіх тих, хто того дня втратив своїх близьких.

"Трагедія рейсу MH17, в якій було втрачено багато життів, залишається постійним джерелом печалі та смутку для Європейського союзу", - йдеться в декларації.

ЄС та його держави-члени знову підтверджують свою цілковиту підтримку роботи Об'єднаної слідчої групи.

У ЄС також привітали рішення вибрати національну систему правосуддя Нідерландів як важливий крок до того, щоб притягнути відповідальних за знищення польоту MH17 до правосуддя.

Нагадаємо, катастрофа рейсу MH17, яка відбулася 17 липня 2014 року, забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.

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