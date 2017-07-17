Катастрофа MH17: в ЕС надеются на сотрудничество стран в расследовании трагедии

Понедельник, 17 июля 2017, 11:04

В Европейском союзе надеются, что все страны, которые могут способствовать расследованию трагедии рейса МН17, будут способствовать привлечению виновных к ответственности.

Об этом говорится в декларации верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от имени всего Евросоюза.

"Мы ожидаем, что все страны, которые смогут способствовать расследованию и уголовному преследованию ответственных за содеянное, будут это делать в соответствии с требованием резолюции 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в декларации.

В ЕС уверены, что для привлечения виновных к ответственности уголовное расследование нуждается в постоянной поддержке международного сообщества.

Через три года после трагедии рейса MH17 Европейский союз и его государства-члены вновь заявляют о своем глубоком сочувствие и уважение ко всем тем, кто в тот день потерял своих близких.

"Трагедия рейса MH17, в которой было потеряно много жизней, остается постоянным источником печали и грусти для Европейского союза", - говорится в декларации.

ЕС и его государства-члены вновь подтверждают свою полную поддержку работы Объединенной следственной группы.

В ЕС также приветствовали решение выбрать национальную систему правосудия Нидерландов как важный шаг к тому, чтобы привлечь ответственных за уничтожение рейса MH17 к правосудию.

Напомним, катастрофа рейса MH17, которая состоялась 17 июля 2014, унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.