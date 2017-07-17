Знайти
АКТУАЛЬНО

Рада ЄС затвердила торговельні преференції для України

Катастрофа MH17: в ЄС сподіваються на співпрацю країн у розслідуванні трагедії

Греція просить дозволу призупинити посилені перевірки на кордонах ЄС

Британія та ЄС розпочинають перший раунд переговорів про Brexit

На концерт неонацистів у маленьке містечко в Німеччині приїхали 6 тисяч людей

У Варшаві люди вийшли на масовий мітинг проти зміни судоустрою



Рада ЄС затвердила торговельні преференції для України

Понеділок, 17 липня 2017, 11:54
Версія для друку Коментарі

Рада Європейського союзу у понеділок затвердила тимчасові торговельні преференції для України.

Про це ідеться у прес-релізі Ради ЄС.

"Сьогоднішнім рішенням ми дозволяємо експортувати більше українських продуктів в ЄС. Наш обов'язок - підтримувати Україну і зміцнювати наші економічні і політичні зв'язки також на тлі тривалого конфлікту", - заявив Свен Міксер, міністр закордонних справ Естонії

Повідомляється, що заходи набудуть чинності до кінця вересня та будуть застосовуватися протягом трьох років.

Нагадаємо, 4 липня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні додаткові торговельні преференції

Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Європейською комісією, сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячменю – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

В Україні розраховують на початок дії тимчасових автономних торговельних преференцій Європейського Союзу для України восени.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:29
ОАЕ заперечує причетність до хакерських атак в Катарі
12:14
ЄС запровадив санкції проти 16 осіб у зв’язку з хіматаками в Сирії
11:58
Південна Корея запропонувала КНДР переговори вперше з 2015 року
11:54
Рада ЄС затвердила торговельні преференції для України
11:44
ЄС запровадить нові санкції проти сирійців через хімічні атаки
11:27
У Туреччині затримали 115 людей за підозрою у причетності до спроби путчу
11:04
Катастрофа MH17: в ЄС сподіваються на співпрацю країн у розслідуванні трагедії
10:51
Поліцейські з Македонії вперше патрулюватимуть курорти в Албанії
10:33
Естонська євродепутат подала запит Могеріні про візи для кримчан
09:57
Греція просить дозволу призупинити посилені перевірки на кордонах ЄС
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Тарас Качка, Павло Клімкін, для Європейської правди

Новий етап відносин з ЄС: що має робити Україна після ратифікації Асоціації

Можна довго чекати сигналів і обіцянок членства від ЄС. А можна впроваджувати Угоду. Показати системність своїх намірів. І перетворити питання подальшої інтеграції з ЄС на абсолютно практичне і прагматичне. Тоді обопільно вигідна формула інтеграції знайдеться майже сама собою.

Наталя Іщенко, для Європейської правди

"Міні-Югославія": що ЄС готовий запропонувати Балканам замість членства

"Міні-Югославія" – так "регіональний економічний простір" на Західних Балканах вже встигли "охрестити" медіа. ЕС нічим замінити європерспективу для Балкан, і в умовах, коли в реальності членство не є можливим, Європа вимушена вигадувати та фінансувати "підготовчі" проекти.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  