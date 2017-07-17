Рада ЄС затвердила торговельні преференції для України

Понеділок, 17 липня 2017, 11:54

Рада Європейського союзу у понеділок затвердила тимчасові торговельні преференції для України.

Про це ідеться у прес-релізі Ради ЄС.

"Сьогоднішнім рішенням ми дозволяємо експортувати більше українських продуктів в ЄС. Наш обов'язок - підтримувати Україну і зміцнювати наші економічні і політичні зв'язки також на тлі тривалого конфлікту", - заявив Свен Міксер, міністр закордонних справ Естонії

Повідомляється, що заходи набудуть чинності до кінця вересня та будуть застосовуватися протягом трьох років.

Нагадаємо, 4 липня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні додаткові торговельні преференції.

Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Європейською комісією, сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячменю – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

В Україні розраховують на початок дії тимчасових автономних торговельних преференцій Європейського Союзу для України восени.