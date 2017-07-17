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Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины

Понедельник, 17 июля 2017, 11:54
Версия для печати Комментарии

Совет Европейского союза в понедельник утвердил временные торговые преференции для Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Сегодняшним решением мы позволяем экспортировать больше украинских продуктов в ЕС. Наш долг - поддерживать Украину и укреплять наши экономические и политические связи также на фоне длительного конфликта", - заявил Свен Миксер, министр иностранных дел Эстонии

Сообщается, что меры вступят в силу до конца сентября и будут применяться в течение трех лет.

Напомним, 4 июля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Европейской комиссией, мочевину из предложений исключено.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

В Украине рассчитывают на начало действия временных автономных торговых преференций Европейского союза для Украины осенью.

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