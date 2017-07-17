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ЄС не змінював своєї позиції щодо боротьби з корупцією в Україні – Мінгареллі

Понеділок, 17 липня 2017, 18:05
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Позиція Європейського союзу щодо потреби боротьби з корупцією в Україні є незмінною.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі на зустрічі з депутатами і представниками громадянського суспільства, йдеться на сторінці представництва ЄС у Facebook.

Посол запевнив, що у позиції ЄС стосовно боротьби проти корупції, яку слід пришвидшити та інтенсифікувати, не відбулося жодних змін.

"ЄС уважно слідкував за процесом створення належних судових інструментів для судового розгляду корупційних правопорушень, відповідно до закону України про судоустрій та статус суддів, що його ухвалили минулого року. Ми й далі наголошуємо на потребі створення незалежного, ефективного судового органу з необхідними повноваженнями та необхідними ресурсами для боротьби проти корупції. Ми закликаємо до прозорого та незалежного процесу створення цього органу та відбору спеціалізованих суддів" - заявив Мінгареллі. 
На початку вересня відбудеться круглий стіл щодо наступних кроків у створенні належних інституцій, націлених на притягнення корупціонерів до відповідальності.

Нагадаємо, за підсумками саміту Україна-ЄС президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість створення окремого суду.

У ЄС після цього пояснили, що Юнкер виступає за створення необхідних органів для боротьби з корупцією в Україні і не заперечував створення окремого Антикорупційного суду, підтримавши спеціальну антикорупційну палату в рамках наявної судової системи.

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