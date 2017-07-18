Міграційна криза: ЄС обмежує продаж човнів та моторів до Лівії

Вівторок, 18 липня 2017, 08:12

Міністри закордонних справ країн ЄС домовились обмежити експорт надувних човнів та підвісних моторів для човнів в Лівію з метою зменшення потоку мігрантів до Європи Середземним морем.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Країни-члени ЄС мають правову базу для запобігання експорту або постачання цих товарів до Лівії, де є достатні підстави вважати, що вони будуть використовуватися контрабандистами та торговцями людьми", - йдеться у повідомленні.

Обмеження також застосовуватимуться до човнів та двигунів, які проходять транзитом через ЄС на шляху до Лівії.

В той же час, ухвалені заходи не перешкоджають експорту або реалізації цих товарів, якщо вони призначені для законного використання цивільним населенням, наприклад, для рибалок, яким можуть знадобитися мотори для своїх човнів.

Втім наразі незрозуміло, як ЄС буде перевіряти, що такі товари знову ж таки не опиняться в руках контрабандистів.

За даними ООН, близько 100 тисяч осіб прибули до Європи на човнах цього року через Середземне море. Станом на 6 липня майже 2300 мігрантів загинули або зникли під час небезпечної подорожі.