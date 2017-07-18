Миграционная кризис: ЕС ограничивает продажу лодок и моторов в Ливию

Вторник, 18 июля 2017, 08:12

Министры иностранных дел стран ЕС договорились ограничить экспорт надувных лодок и подвесных моторов для лодок в Ливию с целью уменьшения потока мигрантов в Европу через Средиземное море.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Страны-члены ЕС получили правовую базу для предотвращения экспорта или поставки этих товаров в Ливию, где имеются достаточные основания полагать, что они будут использоваться контрабандистами и торговцами людьми", - говорится в сообщении.

Ограничения также будут применяться к лодкам и двигателям, которые проходят транзитом через ЕС на пути в Ливию.

В то же время, принятые меры не препятствуют экспорту или реализации этих товаров, если они предназначены для законного использования гражданским населением, например, для рыбаков, которым могут понадобиться моторы для лодок.

Впрочем, пока непонятно, как ЕС будет проверять, что такие товары опять же не окажутся в руках контрабандистов.

По данным ООН, около 100 000 человек прибыли в Европу на лодках в этом году через Средиземное море. По состоянию на 6 июля, почти 2300 мигрантов погибли или пропали во время опасного путешествия.