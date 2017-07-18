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Орбан написав листа угорцям з подвійним громадянством, просить голосувати на виборах

Вівторок, 18 липня 2017, 12:40
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав угорців з подвійним громадянством, більшість яких проживають у країнах Європи, зокрема, в Україні, проголосувати на парламентських виборах у квітні 2018 року.

Про це ідеться у листі Орбана до громадян, повідомляє угорське видання 444.

У листі Орбан нагадує про те, що угорський парламент у 2010 році прийняв закон про спрощену процедуру отримання громадянства Угорщини для іноземців.

 

Орбан закликає зареєструватися на спеціальному сайті для голосування, аби взяти участь "у вирішенні долі та майбутнього країн Карпатського басейну".

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться у квітні 2018 року, партія прем’єра Орбана Fidesz розраховує отримати найбільшу кількість голосів виборців. 

Як повідомляє Mukachevo.net, cтаном на 2017 рік громадянство Угорщини за спрощеною процедурою отримали понад 950 тисяч осіб.

Станом на початок 2015 року угорське громадянство отримали 94 тисячі жителів українського Закарпаття.

Раніше повідомлялося, що Угорщина вважає цілком нормальним подвійне громадянства для своїх громадян, які проживають в Україні, і проти покарання за наявність двох паспортів.

Віктор Орбан пропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для тих угорців, що мешкають в Україні.

Раніше віце-прем’єр Угорщини виступив за автономію для угорських меншин за кордоном.

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