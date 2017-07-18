Орбан написал письмо венграм с двойным гражданством, просит голосовать на выборах

Вторник, 18 июля 2017, 12:40

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал венгров с двойным гражданством, большинство которых проживают в странах Европы, в частности, в Украине, проголосовать на парламентских выборах в апреле 2018 года.

Об этом говорится в письме Орбана к гражданам, сообщает венгерское издание 444.

В письме Орбан напоминает о том, что венгерский парламент в 2010 году принял закон об упрощенной процедуре получения гражданства Венгрии для иностранцев.

Орбан призывает зарегистрироваться на специальном сайте для голосования, чтобы принять участие "в решении судьбы и будущего стран Карпатского бассейна".

Парламентские выборы в Венгрии состоятся в апреле 2018 года, партия премьера Орбана Fidesz рассчитывает получить наибольшее количество голосов избирателей.

Как сообщает Mukachevo.net, по состоянию на 2017 год гражданство Венгрии по упрощенной процедуре получили более 950 тысяч человек.

По состоянию на начало 2015 венгерское гражданство получили 94 тысяч жителей украинского Закарпатья.

Ранее сообщалось, что Венгрия считает вполне нормальным двойное гражданство для своих граждан, проживающих в Украине, и против наказания за наличие двух паспортов.

Виктор Орбан предлагал Украине обсудить подписание соглашения о двойном гражданстве для проживающих в Украине венгров.

Ранее вице-премьер Венгрии выступил за автономию для венгерских меньшинств за рубежом.