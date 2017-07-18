ЄС може ввести антидемпінгове мито на імпорт сталі з України

Вівторок, 18 липня 2017, 19:59

ЄС планує запровадити антидемпінгові мита у розмірі до 33% на імпорт сталі гарячого прокату з Бразилії, Ірану, Росії та України.

Про це повідомляє агентство Reuters, яке бачило відповідний документ Єврокомісії.

У ЄС діють понад 40 різних антидемпінгових заходів, спрямованих на захист європейських виробників сталі, які застосовуються в основному до Китаю. У червні мита на імпорт сталі з Китаю були підвищені до 35,9%.

Єврокомісія розпочала розслідування щодо сталі гарячого прокату з Бразилії, Ірану, Росії, України, а також Сербії у липні минулого року у відповідь на скаргу європейської асоціації сталі Eurofer.

В ході розслідування з’ясувалося, що частка сталі гарячого прокату з усіх країн, крім Сербії, на ринку ЄС зросла до 12,6% всередині 2016 року з 7,5% у 2013 році. Ціни ж на сталь знизилися на чверть.

Відтак, ЄК вирішила припинити розслідування стосовно Сербії і запровадити мита до інших виробників.

Зокрема, ЄС може ввести мито у розмірі 19,4% на продукцію української металургійної групи "Метінвест".

Мито в розмірі 16,3% передбачене для сталіArcelorMittal Brasil, 17,5% - Usinas Siderurgicas і 15,7% - Companhia Siderurgica National. Сталь іранської Mobarakeh Steel планується обкласти 23-% митом. ЄС також планує ввести мито в розмірі 15% для сталі виробництва Новолипецького металургійного комбінату, 33% - для Магнітогорського металургійного комбінату і 5,3% для "Северстали".