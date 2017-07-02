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Трамп планує короткий візит до Британії - ЗМІ

Неділя, 02 липня 2017, 18:13
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Президент США Дональд Трамп може здійснити короткий візит до Британії напередодні своєї поїздки до Франції, яка запланована на 14 липня.

Про це повідомляє The Times.

Вищі державні посадовці очікують, що американський президент здійснить незаплановану зупинку в Британії.

Зокрема, Трамп може відвідати свій майданчик для гри в гольф в Абердинширі (Шотландія), в рамках своєї поїздки до Європи, під час якої відвідає заходи з нагоди Дня взяття Бастилії в Франції 14 липня.

Команда Терези Май також знаходиться в режимі очікування візиту Трампа на Даунінг-стріт.

Проте будь-який візит буде підтверджено лише за 24 години до його реалізації, щоб протестуючі проти Трампа не встигли його зірвати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прийняв запрошення французького колеги Еммануеля Макрона відвідати урочисті заходи з нагоди Дня взяття Бастилії 14 липня.

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