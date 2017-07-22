Генпрокурор США обговорював передвиборну кампанію Трампа з послом РФ - ЗМІ

Субота, 22 липня 2017, 14:18

Посол Росії у Вашингтоні Сергій Кисляк під час президентських перегонів у 2016 році обговорював з Джеффом Сешнсом, який сьогодні займає посаду генпрокурора, перебіг передвиборчої кампанії Дональда Трампа, в тому числі політичні питання, важливі для Москви.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишні офіційних осіб США.

Доноси Кисляка щодо двох розмов з Сешнсом, тодішнім головним радником з питань зовнішньої політики кандидата від республіканців Дональда Трампа, були перехоплені американською розвідкою.

Повідомляється, що Сешнс спочатку не розкривав інформацію про свої контакти з Кисляком, а потім заявив, що зустрічі не стосувалися кампанії Трампа.

Проте, за словами колишнього американського чиновника, за даними розвідки США, Сешнс та Кисляк вели "суттєві" дискусії з питань, що стосувалися позиції Трампа щодо Росії та перспектив відносин між США і Росією в адміністрації Трампа.

Як відомо, Сешнс неодноразово заявляв, що ніколи не обговорював з росіянами питання, пов'язані з кампанією Трампа, а з Кисляком зустрічався лише як сенатор США.

Нагадаємо, на початку березня генпрокурор США Джеф Сешнс взяв самовідвід у розслідуванні можливих зв'язків виборчого штабу президента Дональда Трампа з Росією.

Раніше стало відомо, що Джеф Сешнс у минулому році двічі розмовляв з послом Росії в США і не розповів про це на слуханнях у Сенаті.