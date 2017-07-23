ЄС про події в Єрусалимі: є реальна загроза подальшою ескалації

Неділя, 23 липня 2017, 10:53

Останні події в Старому місті Єрусалиму і навколо нього, а також на Західному березі річки Йордан реально загрожують подальшою ескалацією.

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій.

У заяві нагадується про інцидент, коли минулої п'ятниці три палестинця були вбиті в зіткненні з ізраїльськими силами безпеки. В ЄС вважають, що ця подія має бути повністю розслідувана.

"В даний час життєво важливо, щоб всі політичні, релігійні та громадські лідери діяли відповідально, відновлювали спокій і уникали будь-яких кроків або риторики, які могли б ще більше посилити напруженість. Продовження співпраці між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією має вирішальне значення для запобігання подальшого насильства і загибелі людей ", - йдеться у заяві.

Євросоюз закликає Ізраїль і Йорданію "працювати разом над тим, щоб знайти рішення, що забезпечують безпеку для всіх, повагу святості релігійного місця і підтримання статус-кво".

Наголошується "особлива роль Хашимітського королівства", як це визнано в його мирному договорі з Ізраїлем.

Відносини ізраїльтян та палестинців знову загострилися після того, як минулого тижня на Храмовій горі в Єрусалимі сталася стрілянина.

Ізраїль посилив заходи безпеки навколо святині. Молитися у п'ятницю на Храмовій горі заборонили. На підступах до неї вирішили встановити металошукачі. Це неабияк обурило мусульман і стало приводом до протестів та зіткнень.