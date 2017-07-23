Знайти
АКТУАЛЬНО

У Польщі тривають протести проти суперечливої судової реформи

Єврокомісія закликала США координувати нові санкції проти РФ

Німеччина заговорила про погіршення відносин з РФ через скандал із Siemens

В США голосуватимуть за законопроект, що не дозволить Трампу зняти санкції з РФ

Генпрокурор США обговорював передвиборну кампанію Трампа з послом РФ - ЗМІ

Сенат Польщі ухвалив суперечливий закон про Верховний суд



ЄС про події в Єрусалимі: є реальна загроза подальшою ескалації

Неділя, 23 липня 2017, 10:53
Версія для друку Коментарі

Останні події в Старому місті Єрусалиму і навколо нього, а також на Західному березі річки Йордан реально загрожують подальшою ескалацією.

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій.

У заяві нагадується про інцидент, коли минулої п'ятниці три палестинця були вбиті в зіткненні з ізраїльськими силами безпеки. В ЄС вважають, що ця подія має бути повністю розслідувана.

"В даний час життєво важливо, щоб всі політичні, релігійні та громадські лідери діяли відповідально, відновлювали спокій і уникали будь-яких кроків або риторики, які могли б ще більше посилити напруженість. Продовження співпраці між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією має вирішальне значення для запобігання подальшого насильства і загибелі людей ", - йдеться у заяві.

Євросоюз закликає Ізраїль і Йорданію "працювати разом над тим, щоб знайти рішення, що забезпечують безпеку для всіх, повагу святості релігійного місця і підтримання статус-кво".

Наголошується "особлива роль Хашимітського королівства", як це визнано в його мирному договорі з Ізраїлем.

Відносини ізраїльтян та палестинців знову загострилися після того, як минулого тижня на Храмовій горі в Єрусалимі сталася стрілянина.

Ізраїль посилив заходи безпеки навколо святині. Молитися у п'ятницю на Храмовій горі заборонили. На підступах до неї вирішили встановити металошукачі. Це неабияк обурило мусульман і стало приводом до протестів та зіткнень.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:49
Сербія закликає Хорватію вирішити територіальний спір щодо острова на Дунаї
11:17
фото, відео
У Польщі тривають протести проти суперечливої судової реформи
10:53
ЄС про події в Єрусалимі: є реальна загроза подальшою ескалації
10:24
фото
Військово-морські сили США отримали новітній авіаносець вартістю $13 млрд
10:03
Єврокомісія закликала США координувати нові санкції проти РФ
09:37
Німеччина заговорила про погіршення відносин з РФ через скандал із Siemens
18:14
В США голосуватимуть за законопроект, що не дозволить Трампу зняти санкції з РФ
17:46
Орбан: лідери ЄС та Сорос хочуть "мусульманської Європи"
17:16
В Іраку затримали чотирьох німкень, які приєдналися до ІДІЛ
16:49
Президент Польщі має застереження до закону про Верховний суд
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, для Європейської правди

Ошуканий за власним вибором: чому Siemens не уникнути неприємностей. Стаття глави МЗС

Так само, як і з історією з "Містралем", Україна била в дзвони. Але менеджмент Siemens відмовлявся бачити очевидні речі. Відтепер газотурбіни Siemens допомагатимуть злодію облаштовувати загарбані території. І ми не можемо розглядати цей випадок інакше, як співучасть в агресії Кремлівського режиму проти України.

Геннадій Максак, для Європейської правди

Говоримо про економіку, думаємо про політику: з чим Лукашенко приїхав до Києва

Розуміючи складну ситуацію, в якій наразі перебуває офіційний Мінськ у відносинах з Кремлем, очікувати гарантії військового невтручання з боку Лукашенка не варто. Однак, як натякнув сам президент Білорусі, неформальних домовленостей у контактах з Києвом він дотримався.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  