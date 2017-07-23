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У Польщі тривають протести проти суперечливої судової реформи

Неділя, 23 липня 2017, 11:17
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У Польщі в суботу тисячі людей знову вийшли на вулиці у багатьох містах країни на знак протесту проти судової реформи.

Про це повідомляє The Associated Press.

Тисячі людей зібралися у Варшаві, Кракові та інших містах, щоб закликати президента Анджея Дуди відхилити законодавство, яке фактично віддає контроль над Верховним судом та судовою системою правлячій партії.

Люди також зібралися поблизу будинку лідера правлячої партії Ярослава Качиньського та звинуватили його в тому, що він є диктатором.

Колишній президент Польщі Лех Валенса звернувся до протестувальників у Гданську, закликавши молодих поляків до боротьби за збереження поділу гілок влади.

Багато протестувальників прийшли до Верховного суду, де співали "Imagine"Джона Леннона і тримали свічки.

У суботу прес-секретар президента Кшиштоф Лапінскі заявив, що Дуда бачить деякі недоліки в новому законодавстві щодо Верховного суду. Але він не став говорити, чи відхилить президент законопроект або звернуться за роз’ясненням до Конституційного трибуналу. Дуда має 21 день, щоб підписати законопроект.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроводжується масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

У Єврокомісії закликали Польщу відкласти проведення судової реформи, в іншому разі на Варшаву чекає дисциплінарне покарання.

Згідно із законом, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя.

Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

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